200 هزار بسیجی در استان زنجان سازماندهی شدند

سرهنگ سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان تاکید کرد: تا پایان برنامه‌ چهارم توسعه شمار بسیجیان سازماندهی شده در استان زنجان به 300 هزار نفر خواهد رسید.

وی متذکرشد: بسیج استان زنجان توانسته است 70 درصد ارتش بیست میلیون را از سهم استان محقق سازد.

موسوی گفت : فرهنگ بسیجی و و روحیه شهادت طلبی بسیجیان باید بیش‌از پیش در جامعه ترویج و حاکم شود.

فرمانده سپاه منطقه زنجان هفته بسیج را ایام مناسبی برای تجدید بیعت باآرمان الهی و مقدس امام راحل، رهبر انقلاب و خون شهدا دانست و افزود: در برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته، عظمت، شکوه و انسجام بسیج به‌ نمایش گذاشته می‌شود.