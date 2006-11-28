200 هزار بسیجی در استان زنجان سازماندهی شدند

سرهنگ سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان تاکید کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه شمار بسیجیان سازماندهی شده در استان زنجان به 300 هزار نفر خواهد رسید.
وی متذکرشد: بسیج استان زنجان توانسته است 70 درصد ارتش بیست میلیون را از سهم استان محقق سازد.
موسوی گفت : فرهنگ بسیجی و و روحیه شهادت طلبی بسیجیان باید بیشاز پیش در جامعه ترویج و حاکم شود.
فرمانده سپاه منطقه زنجان هفته بسیج را ایام مناسبی برای تجدید بیعت باآرمان الهی و مقدس امام راحل، رهبر انقلاب و خون شهدا دانست و افزود: در برنامههای پیشبینی شده برای این هفته، عظمت، شکوه و انسجام بسیج به نمایش گذاشته میشود.
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