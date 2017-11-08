سیستم اداری دانشگاه شیراز کوچک می شود

ابراهیم گشتاسبی راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم زیاد کارمند باری است که از گذشته بر ما تحمل شده و این امر هزینه هایی را بر دانشگاه تحمیل کرده است.

وی افزود: تلاش می کنیم تا با صرفه جویی هزینه ها را کاهش دهیم و بتوانیم بودجه ذخیره شده را در امر پژوهش سرمایه گذاری کنیم.

رئیس دانشگاه شیراز اظهار داشت: برنامه داریم تا افق ۱۴۰۵ تعداد کارمندان این دانشگاه را به تعداد اعضای هیأت علمی نزدیک کنیم.

گشتاسبی راد خاطرنشان کرد: درحال حاضر تعداد کارکنان این دانشگاه ۲.۲ برابر بیشتر از اعضای هیات علمی است.

وی عنوان کرد: این میزان کارمند بودجه ای حدود ۲۰ میلیارد تومان بر دانشگاه تحمیل می کند که برنامه داریم سیستم اداری دانشگاه را کوچک سازی کنیم.

رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: باتوجه به اینکه به دنبال کوچک سازی بدنه دانشگاه هستیم برنامه داریم پس از بازنشستگی کارمندان دانشگاه، نیروی جدیدی جذب نکنیم و جذب نیرو تنها برای موارد بسیار تخصصی صورت گیرد.