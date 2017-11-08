مدارس اجراکننده «تعالی مدیریت مدرسه» در استان بوشهر ۵ برابر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در نشست شورای راهبردی برنامه تعالی مدیریت مدرسه اظهار داشت: سال گذشته برنامه تعالی مدیریت مدرسه، در ۱۷۰ مدرسه استان اجرا شد.

وی اضافه کرد: در سال جاری با رشد ۵۲۷ درصدی همه مدارس تیزهوشان، نمونه و شاهد مشمول این برنامه خواهند بود و مابقی مدارس متوسطه نیز تدوین برنامه عمل خود را براساس برنامه تعالی مدرسه انجام خواهند داد که در واقع ۸۹۶ مدیر مدرسه برنامه تعالی مدارس را اجرا خواهند کرد.

کرمی افزود: برنامه تعالی مدیریت مدرسه در همه مدارس متوسطه استان اجرایی می شود و نیاز است که سرمایه گذاری بیشتری در این برنامه صورت گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: این برنامه همه معاونت‌ها را در برمی‌گیرد و در برنامه‌های عملیاتی معاونین از اولویت‌ها باشد.

وی تصریح کرد: سند تحول بنیادین، نقشه راه آموزش و پرورش استان در چشم انداز توسعه است که برای اجرای برشی از این سند می‌توان برنامه تعالی مدیریت مدرسه را مثال زد.

کرمی بیان کرد: یکی از آسیب‌های جدی در مدارس، نگرش مدیرانی است که برنامه محوری را سرلوحه کار خود قرار نمی‌دهند، داشتن برنامه در مدارس از الزامات است و برای ارئه هر چه بهتر این برنامه دوره‌های آموزشی مناسبی برای مدیران برگزار شود و در بازدیدها جزء اولویت‌های نظارتی باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: داشتن برنامه حتی بدون امکانات هم می تواند راه گشا باشد که امثال بهمن بیگی رادر اینگونه شرایط داشته ایم که در چادر چه انسان‌های بزرگی تربیت کرد.

برنامه تعالی مدیریت مدرسه به مدت ۴ سال اجرا می‌شود که این برنامه در سال اول به صورت طرح اجرا شد و بعد به شکل یک برنامه مدون تبدیل شد.