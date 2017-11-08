استانداردهای امنیتی جدید برای ویندوز ۱۰ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، اسناد یادشده از سایت مایکروسافت و از این آدرس در دسترس است.

مایکروسافت می گوید در صورت رعایت نکات توصیه شده تازه ترین نسخه از ویندوز ۱۰ موسوم به نسخه ۱۷۰۹ کاملا ایمن خواهد بود.

این شرکت تنها پردازنده های ایمن قابل استفاده برای ویندوز ۱۰ را تراشه های نسل هفتم Core i۳، i۵، i۷، i۹، M۳ و همین طور پردازنده های Xeon و نیز پردازنده های اتم، سلرون و پنتیوم تولیدی اینتل اعلام کرده است.

بنا بر اعلام مایکروسافت تمامی این پردازنده ها باید معماری و طراحی ۶۴ بیتی داشته باشند. علت این است که قابلیت امنیتی VBS ویندوز ۱۰ تنها با معماری ۶۴ بیتی سازگاری دارد. این قابلیت برای مقابله با حملات سایبری پیچیده به ویندوز ۱۰ اضافه شده است. از سوی دیگر بسیاری از برنامه های امنیتی ویندوز ۱۰ مانند ویندوز دیفندر مبتنی بر فعال شدن و اجرای درست VBS است.

مایکروسافت همچنین تصریح کرده رایانه های مجهز به ویندوز ۱۰ حداقل باید ۸ گیگابایت رم داشته باشند. فرم ویر یا میان افزار مورد تایید مایکروسافت هم Unified Extension Firmware Interface (UEFI) نسخه ۲.۴ به بالا می باشد.

مایکروسافت سیستم های رمزگذاری مورد تایید خود را هم Boot Guard اینتل و Hardware Verified Boot شرکت ای ام دی اعلام کرده است.

کارشناسان می گویند ارزان ترین لپ تاپ سازگار با همه این استانداردها لپ تاپ ASUS P سری های P۲۵۴۰UA-AB۵۱ است که حدود ۵۰۰ دلار قیمت دارند.