درباره عضو شورای شهر یزد نمی توان قانون را ناگهانی تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره موضع دولت نسبت به عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: این کاری نیست که در اختیار قوه مجریه باشد، از ابتدا کار نظارت بر شوراها در اختیار مجلس بوده است؛ مجلس موضوع را دنبال کرده و خوشبختانه به توافقات خوبی با قوه قضائیه در این زمینه رسیده اند و تا تعیین تکلیف این قانون، این عضو شورا باید در جلسات حضور داشته باشد.

وی افزود: دولت هم نظرش بر این است، نظر شخص رئیس جمهور و هیأت وزیران این بود که ما نمی توانیم قانون را ناگهانی تغییر دهیم؛ هر قانونی که به تائید شورای نگهبان رسید، باید از اعتباری برخوردار باشد که نظر دولت هم این است.

واعظی درباره مهمترین دستور کار امروز هیأت وزیران گفت: امروز لایحه ای در خصوص قانون پولشویی در هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت تا به واسطه این قانون، کنترل بیشتری بر روی واردات کالا داشته باشیم و به تولیدات توجه بیشتری شود.

مسئول دفتر رئیس جمهور همچنین درباره تحولات منطقه ای بخصوص اعلام استعفای نخست وزیر لبنان گفت: متاسفانه امروز منطقه از التهاباتی برخوردار است و حاکمان جدید عربستان در چند سال اخیر تصمیماتی درباره کشورهایی همچون یمن و قطر گرفتند که مشکلات این کشورها را افزایش داده است.

وی ادامه داد: عربستان به دلیل به وجود آمدن این مشکلات تلاش می کند فرافکنی کرده و اذهان عمومی را از بن بست به وجود آمده در این شرایط به سمت حزب الله، لبنان و ایران منحرف کند، اما اینها سیاست های قدیمی است و جمهوری اسلامی ایران بخصوص رسانه ها و مسئولین در موضع گیری های خود باید هوشیار باشند.

واعظی درباره برقراری حج عمره نیز گفت: درباره حج عمره هیچ توافقی نشده است.