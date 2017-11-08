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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

انصاری در جمع خبرنگاران:

اطلاعی از دستور رئیس جمهور در مورد توقف استخدام ها ندارم

اطلاعی از دستور رئیس جمهور در مورد توقف استخدام ها ندارم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف استخدام ها عنوان کرد: اطلاعی از این دستور ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره برگزاری آزمون استخدامی گفت: معمولا این آزمون هر سال در اواخر پاییز برگزار می شود که بر این اساس هنوز تغییری در این زمان صورت نگرفته است.

وی افزود: البته برگزاری آزمون استخدامی بستگی به این دارد که دستگاهها تا چه زمانی بتوانند فهرست مشاغل مورد آزمون را آماده کنند تا در نهایت براساس آن زمان قطعی برگزاری آزمون استخدامی مشخص شود.

انصاری درباره دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف استخدام ها عنوان کرد: اطلاعی از این دستور ندارم.

کد مطلب 4138539

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