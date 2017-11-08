فعالیت ۳۰۰ خادم در موکب حضرت معصومه(س)/ اهدای پرچم به ۵۰۰ موکب‌

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: در مسیر عاشقی در جاده نجف به کربلا وقتی به عمود ۱۰۸۰ می‌رسیم سردری که بر روی آن نوشته شده «یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه» دل‌ها را هوایی بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها می‌کند، نزدیک‌تر که می‌شویم موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) را می‌بینیم که تعدادی از خادمان آن حضرت در ورودی موکب با لباس خادمی ایستاده‌اند و پرچم متبرک حرم مطهر را نگه داشته‌اند و زائران نیز آن را می‌بوسند.

موکب آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها تفاوت‌های چشمگیری نسبت به سال گذشته که سال اول برپایی این موکب در مسیر پیاده‌روی اربعین بوده داشته است که از جمله آن مفروش شدن محوطه موکب و احداث سوله‌های مختلف برای اقامه نماز، برپایی مراسم و نیز اسکان است.

خریداری زمین موکب با کمک‌های مردمی

گفته شده که زمین فعلی موکب آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها به وسعت ۱۲ هزار متر مربع، نزدیک به ۳ میلیارد تومان خریداری و آماده‌سازی شده است که این مبلغ از محل کمک‌های مردمی تأمین شده است.

در دو طرف ورودی موکب، پذیرایی از زائران صورت می‌گیرد و یک واحد پخت نان نیز در این موکب مستقر شده و در این موکب بخش‌های دیگر خدمات‌رسانی از جمله تعمیر ویلچر و کالسکه، واحد خیاطی و کفاشی نیز دایر است.

معاون اجرایی موکب آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق اظهار داشت: برنامه ریزی‌های صورت گرفته این‌گونه است که بتوانیم در مدت برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین از ۲۵۰ هزار زائر در وعده‌های مختلف غذایی پذیرایی کنیم.

اعزام سفیران آستان کریمه اهل بیت(ع) به ۵۰۰ موکب عراقی

محمد جواد جهانگیرزاده گفت: سفیران آستان کریمه اهل بیت(ع) در طی مدت برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی به ۵۰۰ موکب عراقی در مسیرهای مختلف منتهی به کربلای معلی اعزام می‌شوند که پرچم متبرک حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به این موکب‌ها اهدا می‌شود.

وی افزود: تعداد ۳۰۰ خادم در موکب آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند و هر روز ۳ وعده نماز جماعت و شب‌ها نیز مراسم عزاداری با سخنرانی خطبای مطرح و مادحین برگزار می‌شود که در طی این مدت مورد استقبال زائران قرار گرفته است.

توزیع روزانه ۳۰۰ کیلو سوهان

در موکب حرم همانند سال گذشته روزانه تا ۳۰۰ کیلوگرم سوهان داغ تهیه و در میان زائران توزیع می‌شود.

۸۰۰ کیلوگرم سوهان گزی آماده در قالب ۱۰ هزار بسته نیز در بین زائران توزیع می‌شود.

یکی دیگر از خدماتی که به زائران اربعین در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) صورت می‌گیرد شستشوی لباس است که تعداد ۱۹ نفر از خادمان با ۲۴ ماشین لباسشویی این کار را انجام می‌دهند.

یکی از مزیت‌های موکب آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در اختیار قرار دادن امکانات لازم برای خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف است تا آنان بتوانند با خیالی آسوده گوشه‌هایی از کنگره عظیم اربعین حسینی(ع) را پوشش دهند.