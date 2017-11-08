کارکرد «خانه سینما جوان» باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره فعالیت خانه سینمای جوان گفت: کارکرد خانه سینمای جوان تقلیل پیدا نکرده بلکه یک اتفاقی در آن رخ داده و آن این است که در دوره جدید مورد توجه جدی تر قرار گرفته است.

وی افزود: به جای اینکه مراکز مختلف آموزشی در بسیاری از شهرستان های کشور و در حوزه های سینمایی وجود دارد و بجای اینکه ما حوزه های آموزش و مستمر را در این کانون های خانه های سینمای جوان داشته باشیم، باید به طرف کارگاه های آموزشی حرکت کنیم.

صالحی با بیان اینکه بخش تولید سینمای جوان باید جدی تر گرفته شود تصریح کرد: به نظر می آید گاهی از این تغییرات تفسیر غلطی صورت می گیرد، حتما بحث سینمای جوان یک موضوع قابل توجه و جدی در این دوره است ولی با این نگاه که تولید سینمای جوان جدی تر گرفته شود و به جای آموزش های دراز مدت و میان مدتی که برخی از مجموعه های دیگر هم الان دارند، به طرف کارگاه های آموزشی حرکت کند، البته در شهرستان هایی که بحث آموزش های مستمر جدی است، این آموزش ها ادامه خواهد یافت.