به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن صدر در پیامی به محمد مهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر، روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«خبرنگاران، راویان صادق رویدادها و پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت اند و با تعهد و پایبندی به حقیقت، نقشی بدیل در آگاهی بخشی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی ایفا می کنند و بی تردید، توسعه، شفافیت و حکمرانی کارآمد، بدون حضور رسانه ای حرفه ای و مسئول امکان پذیر نیست.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به جنابعالی و تمامی خبرنگاران و همکاران محترم آن رسانه صمیمانه تبریک عرض می کنم و از همراهی، همکاری و تلاش های ارزشمند شما کمال تشکر و قدردانی می کنم.

برای شما، خبرنگاران و همکاران آن رسانه، سلامتی، سربلندی، توفیق روز افزون و تداوم اثر گذاری در مسیر خدمت به جامعه و اعتلای ایران عزیز را از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.

محمد محسن صدر

معاون وزیر و رئیس سازمان»