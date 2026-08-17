دستگیری ۱۶۲ معتاد و خرده فروش مواد مخدر در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر باباخانی گفت: طرح انضباط اجتماعی از ۱۷ تا ۲۳ مرداد ماه در راستای تامین نظم و امنیت عمومی و با هدف برخورد قاطع با عوامل برهم زننده آرامش شهروندان با حضور و تلاش ماموران انتظامی در سطح شهرستان زنجان اجرا شد.

وی اظهار داشت: این طرح با رویکرد پیشگیرانه هدفمند و برخورد با مصادیق مختلف ناهنجاریهای اجتماعی دنبال شد و ماموران در جریان اجرای آن اقدامات گسترده ای را برای ارتقای امنیت و آرامش عمومی انجام دادند.

باباخانی تصریح کرد: بر اساس آمار عملکرد این طرح ۹۶ دستگاه خودرو و ۳۵۲ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات و موارد مرتبط با اجرای طرح توقیف شد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیاتها ماموران انتظامی با تمرکز بر مقابله با آسیبهای اجتماعی و پدیده شوم مواد مخدر، ۱۶۲ نفر از معتادان و خرده فروشان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر و از آنان انواع مواد مخدر را کشف کردند.

توقیف تارا و کشف بیش از ۲۰۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در زنجان

فرمانده انتظامی استان زنجان از توقیف یک دستگاه خودروی تارا و کشف ۲۰۰ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار فاقد مجوز در زنجان خبر داد.

سردار مرتضی عباسی اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخلف و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ماموران پلیس امنیت عمومی حین کنترل اماکن و صنوف به یک خودرو که جلوی یکی از واحدهای صنفی پارک شده بود مشکوک شده و آن را با هماهنگی قضایی مورد بازرسی قرار دادند.

وی یادآور شد: در بازرسی دقیق از این خودرو ۲۰۰ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص خودرو توقیف و یک نفر متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.