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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

حماس: از درخواست ترامپ برای توقف حملات به غزه استقبال می‌کنیم

حماس: از درخواست ترامپ برای توقف حملات به غزه استقبال می‌کنیم

جنبش حماس از موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا و درخواست او از رژیم صهیونیستی برای توقف حملات به غزه استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که حماس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که در آن از دشمن صهیونیستی خواسته است حملات خود به نوار غزه را متوقف کند، استقبال می‌کند.

وی افزود: این موضع، تاکیدی بر پایبندی ترامپ به مسیر آتش‌بس است.

سخنگوی حماس همچنین از رئیس‌جمهور آمریکا خواست بر کابینه رژیم اشغالگر فشار وارد کند تا آن را به اجرای توافقات صورت گرفته برای عملیاتی کردن مرحله دوم طرح ترامپ برای صلح در نوار غزه ملزم کند.

وی تاکید کرد: در سایه اختلافات جاری درباره تعهدات طرفها و سازوکارهای اجرای مرحله بعدی، اجرای تعهدات توافق شده گامی اساسی در جهت تکمیل روند آتش‌بس است.

کد مطلب 6919376

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