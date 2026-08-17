مرادی: آسفالت ۳۵۰ کیلومتر راه روستایی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را بخشی از رسالتهای خطیر خبرنگاران دانست و اظهار کرد: قدردان تلاشهای اصحاب رسانه در انعکاس دقیق و امینانه اخبار هستیم.

وی با تأکید بر جایگاه رسانه های تراز و اخلاقمدار، تصریح کرد: یک رسانه مسئول، فارغ از انعکاس اخبار، با نقد سازنده نسبت به پیگیری مطالبات مردمی نیز تلاش می کند و اداره کل راهداری همواره در تعامل با رسانه ها به دنبال ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان است.

مرادی با اشاره به بهره گیری از ظرفیت های موجود برای خدمت رسانی، از انعقاد تفاهمنامه راهداری با قرارگاه محرومیت زدایی ارتش خبر داد و اظهار کرد: طبق این قرارداد، عملیات اجرایی آسفالت ۳۵۰ کیلومتر راه روستایی با تامین قیر لازم از سوی راهداری گیلان آغاز شده و این پروژه ها در شهرستانهای صومعه سرا، سیاهکل، فومن، تالش، رودبار و سایر نقاط استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه گیلان دارای ۱۱ هزار و ۲۶۰ کیلومتر راه شهری و روستایی است، افزود: بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از این مسیرها مربوط به راههای روستایی است و عمده مطالبات مردم در همین حوزه متمرکز است که وقوع جنگ و افزایش جمعیت شناور نیز بر اهمیت آن افزوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان در پایان با تأکید بر لزوم تامین اعتبارات برای اجرای پروژه های محرومیت زدایی، خاطرنشان کرد: این اداره کل همواره پذیرای پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی های اصحاب رسانه و مردم در راستای ارائه خدمات بهتر و کسب رضایتمندی عمومی است.