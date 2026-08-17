به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از مساحت استان عرصه ملی و دارای توپوگرافی سخت و دشواری است، عملیات اطفای حریق با چالشهای جدی همراه است.
وی افزود: در سال پر بارشی جاری، افزایش تراکم گیاهی، چالشهای عملیاتی در بحث اطفای حریق را به مراتب دشوارتر کرد، اما شاهد کاهش مطلوب تعداد و سطح حریقها نسبت به سال گذشته هستیم که این امر مدیون ایثار و تلاش نیروهای حفاظتی است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت اقلیمی و احتمال افزایش خطر حریق در سال جاری، اظهار کرد: با هدایت استاندار، رویکرد حفاظتی از حالت تکدستگاهی خارج و به یک مسئولیت همگانی تبدیل شد.
به گفته محمدی، همه دستگاههای ذیل ماده ۲ مدیریت بحران از جمله شهرداریها، هلال احمر، راهداری و جهاد کشاورزی در عملیات اطفای حریق به صورت یکپارچه وارد میدان خواهند شد.
وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی، بازه زمانی حساس برای ورود نیروها به محل آتشسوزی بود که خوشبختانه با هماهنگی دقیق دستگاهها، این زمان به حداقل رسید که نتایج ملموس آن در کاهش سطح حریقها مشهود است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد بخشی از آتشسوزیهای جنگلی، ناشی از آتش زدن پسچراهای مزارع برای رسیدن به کشت بعدی است که این موضوع را به شدت جدی میگیریم و پیشنهاد شده است که میزان آتشسوزی در مزارع، یکی از پارامترهای اصلی در ارزیابی عملکرد مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها باشد.
وی بیان کرد: با همکاری فرمانداران و دادستانها، با عاملان آتشسوزی مزارع که منجر به آسیب به عرصههای ملی و جنگلی میشود، برخورد قضایی خواهد شد و این افراد باید پاسخگوی خسارات وارده به محیط زیست باشند.
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