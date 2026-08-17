رشد ۱۱.۷ درصدی صادرات با وجود تحریم ها در لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، رامین خوشحال بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت جایگاه خبرنگاران، اظهار کرد: رسانه ها چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند و نقش بزرگی در آگاهی بخشی به مردم و اصناف دارند که این امر موجب کاهش چالش ها و تسریع در رفع مشکلات می شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته، تصریح کرد: علیرغم درگیری کشور با تحریم ها و جنگ ناجوانمردانه، در حوزه صنایع شهرستان لاهیجان بر اساس آمارهای رسمی، شاهد رشد صادرات بودیم که در نوع خود کمنظیر است.

خوشحال با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در این موفقیت، افزود: عزیزانی در حوزه تولید مشغول فعالیت هستند که با عشق و علاقه در تلاشاند و شناسنامه تولید در این شهرستان، استان و کشور محسوب می شوند و با وجود تمام مشکلات، در امر صادرات نقشآفرینی میکنند.

رئیس اداره صمت لاهیجان با ارائه آمارهای دقیق از عملکرد سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، شاهد رشد ۱۳.۵ درصدی در حوزه تولید کیک و کلوچه بودیم. همچنین در بخش مواد غذایی و ماشین آلات کشاورزی، صادرات به بیش از ۶۰ کشور از همین شهرستان انجام شده است که با توجه به شرایط تحریم، رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

وی با بیان اینکه لاهیجان همواره در سطح کشور یکی از شهرستان های دارای نماینده در مراسم صادرکنندگان نمونه است، تصریح کرد: در مجموع ۱۱.۷ درصد رشد صادرات در شهرستان ثبت شده و پیشبینی می شود امسال نیز شاهد رشد صادرات باشیم که آمار دقیق آن تا شش ماهه نخست سال مشخص خواهد شد.

خوشحال در پایان به برگزاری جلسات رفع موانع تولید در شهرستان اشاره کرد و گفت: مصوبات بسیار خوبی در زمینه تسهیلات و سرمایه در گردش گرفته شده است که در شرایط تحریم، توانسته به واحدهای تولیدی کمک شایانی کند.