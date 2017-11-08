به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، اگر به صفحه آی‌ام‌دی‌بی جرج کلونی نگاه کنید می‌بینید که این بازیگر محبوب برنده جایزه اسکار از فیلم «غول پول» یعنی از ماه می سال گذشته تا به حال نقش اول یک فیلم سینمایی نبوده است.

در مصاحبه‌ای جدید، این چهره فعال توضیح داده که چرا در این بازه زمانی، مدتی را که روی پرده‌های سینما در نقش اول ظاهر می‌شود محدودتر کرده است.

او گفت: من الان مدت خیلی زیادی است که بازیگری می‌کنم و همان طور که می‌دانید ۵۶ ساله هستم. دیگر آن مردی نیستم که همه چیز را در فیلم به دست می‌آورد. البته نباید هم آن آدمی باشم که همه چیز را در فیلم به دست می‌آورد.

اما چنین چیزی به این معنی نیست که اگر نقش‌هایی واقعا خوب پیش بیایند کلونی آنها را رد خواهد کرد. او همچنین بسیار صادقانه درباره وضعیت مالی فعلی‌اش صحبت کرد.

کلونی در اشاره به فیلم سال ۱۹۸۲ که برای پل نیومن یک جایزه اسکار به ارمغان آورد گفت: اگر کسی با نقشی مثل نقشی که پل نیومن در فیلم «حکم» داشت پیش من بیاید مسلما سریع آن پیشنهاد را قبول خواهم کرد، اما دیگر نقش‌های زیادی مثل آن وجود ندارند. در گذشته بازیگری راه من برای پرداختن پول اجاره خانه بود، اما اخیرا یک کمپانی را به ارزش یک میلیارد دلار فروختم.

وی به کمپانی کاسامیگوس اشاره کرد که آن را با رند گربر تاسیس کرده بود. او این کمپانی را ماه ژوئن گذشته به کمپانی بریتانیایی دیاگئو به ارزش یک میلیارد دلار فروخت.

این بازیگر در جدیدترین پروژه‌اش که رنگ‌وبویی سیاسی هم دارد یعنی «سابربیکان» به جای این که نقش‌آفرینی کند تصمیم گرفت روی صندلی کارگردانی بنشیند. علاوه بر آن، او طی چند سال اخیر در فیلم‌های «هشت یار اوشن» و «آرگو» تهیه‌کننده بود.