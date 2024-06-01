خودرو حامل ۳هزار کیلوگرم ماهی فاقد مجوز در سرخه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حسینی ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه خودرو حامل سه هزار ماهی تازه در سرخه توقیف شد، ابراز داشت: این محموله فاقد مجوز بهداشتی قرنطینهای بوده است.
وی ضمن بیان اینکه خودرو توسط عوامل انتظامی سرخه توقیف شد، افزود: محموله نیز به اداره دامپزشکی این شهرستان انتقال یافت.
مدیر کل اداره دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه راننده خودرو به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد، ابراز داشت: تمامی مالکان خودروهای حمل فرآوردههای خام دامی باید دارای گواهینامه حمل بهداشتی قرنطینهای دامپزشکی باشند.
حسینی ضمن بیان اینکه این فرآوردههای خام دامی به سرعت فاسد شده و سلامتی را تهدید میکند، تصریح کرد: با هر گونه عوامل تهدید کننده سلامت انسان بدون مماشات برخورد خواهد شد.
وی افزود: از شهروندان نیز درخواست داریم به محض مشاهده موارد مشکوک حتماً مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان یا نیروی انتظامی گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.
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