خودرو حامل ۳هزار کیلوگرم ماهی فاقد مجوز در سرخه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حسینی ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه خودرو حامل سه هزار ماهی تازه در سرخه توقیف شد، ابراز داشت: این محموله فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای بوده است.

وی ضمن بیان اینکه خودرو توسط عوامل انتظامی سرخه توقیف شد، افزود: محموله نیز به اداره دامپزشکی این شهرستان انتقال یافت.

مدیر کل اداره دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه راننده خودرو به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد، ابراز داشت: تمامی مالکان خودروهای حمل فرآورده‌های خام دامی باید دارای گواهینامه حمل بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی باشند.

حسینی ضمن بیان اینکه این فرآورده‌های خام دامی به سرعت فاسد شده و سلامتی را تهدید می‌کند، تصریح کرد: با هر گونه عوامل تهدید کننده سلامت انسان بدون مماشات برخورد خواهد شد.

وی افزود: از شهروندان نیز درخواست داریم به محض مشاهده موارد مشکوک حتماً مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان یا نیروی انتظامی گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.