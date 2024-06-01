اکران «هستیم بر آن عهد که بستیم هنوز» در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و پنجمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) پویش «هستیم بر آن عهد که بستیم هنوز» و «امام وعده‌های صادق» توسط سازمان زیباسازی بر سازه‌های تبلیغاتی پایتخت اکران شده است.

در این پویش فرهنگی که به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) در خصوص صفاتی همچون استقلال، امنیت، جهاد، ایثار، شهادت، معنویت، مقاومت، عقلانیت، خدمت و آرمان مقدس اشاره شده است، پیمان و عهد با امام خمینی (ره) را در میان مسؤولان خلل ناپذیر توصیف کرده است.

همچنین ۹ رادیو و تلویزیون نوستالژی در سطح شهر تهران نیز در حال پخش سخنرانی‌های حضرت امام خمینی (ره) و نماهنگ‌های مرتبط با ایشان است.