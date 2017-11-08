تمرین اختصاصی ماهینی در غیاب احمدزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد که با استقبال حدود ۴۰ هوادار این تیم همراه بود.

حسین ماهینی که دچار مصدومیت شده بود بطور اختصاصی دور زمین نرم دوی کرد و سپس تمرینات کششی اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی این تیم برگزار کرد.

بازیکنان پرسپولیس زیرنظر مارکو به گرم کردن بدن خود مشغول شدند. سپس شاگردان برانکو ایوانکوویچ، فوتبال تحت فشار در ابعاد کوچک زمین انجام دادند. سرمربی پرسپولیس اصرار زیادی داشت تا بازیکنان این تیم به انجام بازی تکضرب روی بیاورند.

فرشاد احمدزاده تنها مصدوم پرسپولیس بود که در کنار ملی پوشان این تیم و همچنین گادوین منشا، غایبان تمرین امروز این تیم را تشکیل می داد.

تمرین فردا ( پنجشنبه) پرسپولیس تعطیل خواهد بود و سرخپوشان پایتخت تمرینات خود را از جمعه سر می گیرند.