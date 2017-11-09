به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی میزبان مسئولان حقوقی دستگاههای مرتبط با موافقتنامههای همکاریهای قضائی بین المللی در زمینه استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوههای معاضدتهای قضایی کیفری و حقوقی بود.
این جلسه با حضور رضایی معاون قوانین مجلس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور، خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه، قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه، میرکوهی معاون حقوقی وزارت دادگستری، درویشوند رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و چند تن از مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار گردید.
امیدوار رضایی: تصویب موافقتنامههای بینالمللی زمان بر است
در ابتدای این جلسه رضایی ضمن ارائه اطلاعات و آماری از موافقتنامههای تقدیم شده به مجلس از دوره ششم تاکنون و همچنین تعداد موارد ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشوند. این رویه زمانبر باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم، سیستم قضائی و دیپلماتیک و تاخیر در تصویب قوانین میشود، که مجلس و آقای لاریجانی خواستار چارهجویی و حل اساسی این موضوع است.
جنیدی: امکان تعامل و همفکری با فقهای شورای نگهبان برای تصویب موافقتنامههای بین المللی وجود دارد
در ادامه جلسه جنیدی ضمن برشمردن اهمیت این موافقتنامهها از منظر حقوق بینالملل، اظهار داشت: یکی از موارد امتناع دولتها از استرداد یا انتقال مجرمین که معمولاً در متن توافقنامهها درج میگردد، موارد مربوط به مخالفت با نظم عمومی کشور است، لذا میتوان با تعامل و همفکری با فقهای شورای نگهبان تبیین کرد که موضوعات شرعی نیز جزء مسائل نظم عمومی بوده و عملاً مسائل شرعی باتوجه به عبارت نظم عمومی در خود موافقتنامهها مستنثنی شدهاند.
پس از آن، آقایان قشقاوی، میرکوهی و خدائیان با برشمردن روند تهیه و پیشینه آنها در قوه قضائیه و دولت و پیگیری در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص و نیز مشکلات ایجاد شده در اطاله تصویب اینگونه موافقتنامه برای دولت و مردم، پیشنهاداتی را ارائه نمودند.
درویشوند به عنوان نماینده شورای نگهبان نیز با بیان چگونگی بررسی و تصویب آنها در شورا، گفت: برای حل این موضوع میبایست ضمن همکفری با فقهای محترم شورا، متن موافقتنامهها به صورت واحد و یکسان تهیه شود تا در اجرایی شدن اینگونه قوانین تاخیر ایجاد نگردد.
در پایان این جلسه دو ساعته، معاون قوانین مجلس با جمعبندی نظرات و پیشنهادها و قرائت مصوبات جلسه، ابراز امیدواری کردند که با اجرایی کردن مصوبات این جلسه، شاهد تسریع در تصویب این موافقتنامهها باشیم.
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