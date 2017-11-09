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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

یک مقام مسئول عنوان کرد:

ارزیابی ادواری وضعیت نمایندگی خودروسازان

ارزیابی ادواری وضعیت نمایندگی خودروسازان

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارزیابی ادواری این وزارتخانه نسبت به وضعیت نمایندگی خودروسازان داخلی و چینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، امیرحسین قناتی در خصوص برخی اخبار منتشر شده مبنی بر خدمات پس از فروش خودروهای چینی، تصریح کرد: تمامی خودروسازان داخلی مانند شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور برای تمامی محصولات خود اعم از تولید حاصل از همکاری با شرکت‌های چینی مانند دانگ فنگ، برلیانس، چانگان، ام وی ام، جک و لیفان یا دیگر محصولات تولیدی با نام تجاری ایرانی ملزم به رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هستند.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش کارکنان فنی را از جمله مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو دانست و افزود: انطباق تعداد نمایندگی مجاز متناسب با تعداد خودروی تحت ضمانت و تعهد در تامین قطعات یدکی نیز از دیگر مفاد این آیین نامه است که خودروسازان ملزم به رعایت آن‌ها هستند.

قناتی با استناد به دستورالعمل شیوه ارایه خدمات پس از فروش موضوع استاندارد ملی شماره ۱۹۱۱۷، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارزیابی‌های ادواری در زمینه وضعیت نمایندگی، کارایی و رضایت مشتریان اقدام می کند که با توجه به آخرین گزارش‌های ارایه شده، شاهد روند روبه رشد رضایت مشتریان در زمینه کیفیت خدمات پس از فروش در پنج ساله اخیر هستیم.

کد مطلب 4139350

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