کاهش گرمای گلستان ادامه دارد؛ احتمال رگبار شبانه در ارتفاعات

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، با تداوم عبور امواج تراز میانی جو، از امشب در برخی مناطق استان افزایش ابر و ناپایداری‌های محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این ناپایداری‌ها بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان فعال خواهد بود و می‌تواند به شکل رگبار باران، رعدوبرق و گاهی وزش باد نسبتاً شدید بروز کند.

جعفری با اشاره به روند دمایی استان گفت: امروز دمای هوا نسبت به روز گذشته حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش یافته و از شدت گرمای هوا کاسته شده است.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی در استان ماهیت محلی دارد و بنابراین احتمال وقوع بارش در همه مناطق یکسان نیست و تمرکز اصلی ناپایداری‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خواهد بود.