به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار امروز شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان که در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، بر تدوین پروژه های استان از بین بیش از ۳۰۰ پروژه موجود در بخش های مختلف برای مطالبه‌گری در بودجه آینده ابراز داشت: سامانه سردسیری را باید با جدیت دنبال کنیم چرا با تحقق سامانه سردسیری علاوه بر سیراب شدن زمین‌های روانسر، کرمانشاه، ماهیدشت و سنجابی، آب شرب بلندمدت شهر کرمانشاه، و آب مورد نیاز صنایع استان برای همیشه تأمین می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: حداقل یک هزار تخت بیمارستانی برای رسیدن به میانگین کشوری نیاز داریم و پیگیر تحقق این امر هستیم.

نیک کردار یادآور شد: دستگاههای مرتبط باید در حوزه زیرساختی آب روستایی و آب شرب شهرهای استان، حرکت مستمر داشته باشند.

این مسئول افزود: تصفیه خانه آب کرمانشاه مربوط به ۵۰ سال پیش و فرسوده شده است که با چنگ و دندان آن را سرپا نگه داشته ایم. این مسئله باید قبل از تبدیل شدن به یک معضل جدی، حل شود.

وی تاکید داشت: همچنین احداث آزاد راه همدان-کرمانشاه، و چهارخطه کردن محورهای بیستون-سنقر و قزانچی-نوسود را با جدیت دنبال می کنیم.