به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بی‌بی‌سی علاوه بر ممانعت از پخش یک فیلم تلویزیونی با بازی اد وستویک، فیلمبرداری یک فیلم دیگر با بازی وی را نیز متوقف کرد.

بی‌بی‌سی دیروز جمعه اعلام کرد فیلمی با اقتباس از رمان آگاتا کریستی با عنوان «امتحان سخت توسط بیگناه» را که اد وستویک در آن بازی کرده، برای اتهام سوءرفتار جنسی که به وی زده شده، روی آنتن نمی‌برد.

سخنگوی این شبکه گفت ادعای جدی علیه اد وستویک مطرح شده و البته او نیز به صورت جدی اینها را رد کرده است.

در ادامه آمده است: بی‌بی‌سی قصد هیچ نوع داوری ندارد، اما تا زمانی که این مورد حل شود، ما فیلم «امتحان سخت توسط بیگناه» را در برنامه پخش قرار نمی‌دهیم.

همچنین گفته شده است: کمپانی تولید مستقلی که کار تولید «طلای سفید» را برای بی‌بی‌سی با بازی اد وستویک در دست ساخت داشت، کار فیلمبرداری را متوقف کرده تا تکلیف این ادعاها روشن شود.

دو زن تاکنون به این بازیگر مرد اتهام سوء رفتار جنسی را وارد کرده‌اند. آریل وین بازیگر سابق در پست فیس‌بوک خود بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن چنین ادعایی مطرح شده است.

این پس از آن مطرح شد که کریستینا کوهن نیز ادعا کرد در سال ۲۰۱۴ از سوی این بازیگر مورد تجاوز واقع شده است.

اد وستویک هردوی این موارد را رد کرده است. این بازیگر ۳۰ ساله بریتانیایی با بازی در سریال «گاسیپ گرل» به شهرت رسید. «دختر شایعه‌ساز» درام نوجوانانه آمریکایی بر اساس سری کتابی با همین نام نوشته شده توسط سسیلی فون زیگسار است که از سپتامبر ۲۰۰۷ به نمایش در آمد. این سریال مجموعه‌ای حول محور زندگی جوانان و بزرگسالان ممتاز در قصبه‌ای از منهتن در شهر نیویورک است.