فرشید خضری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال رایزنی با پیمانکار پل گردشگری خور گناوه هستیم تا اینکه به توافقات مالی برسیم و بعد از دو هفته دیگر و گذراندن دوران تعلیق مجدداً شروع به ساخت و اتمام پل خور کند.

وی افزود: پروژه آسفالت خیابان حرم به حرم که از خیابان ها و مسیرهای مهم در سطح شهر است که دوران ترک تشریفات، کار های اداری و کارشناسی آن رو به پایان است که ساخت آن توسط سازمان همیاری‌ها و بودجه آن از محل درآمدهای خدمات و ته‌لنجی شهرداری به مبلغ ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود دو ماه دیگر آسفالت آن آغاز می‌شود.

ساخت پل ورودی گناوه

خضری اظهار داشت: از دیگر پروژه‌های مهم و حیاتی که در دستور کار شورا و شهرداری قرار دارد ساخت پل ورودی گناوه است که کارهای مقدماتی و مطالعاتی آن در حال انجام است و پس از انجام کارهای اداری و مشخص شدن پیمانکار ساخت آن را آغاز خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: شورا ۱۵۰ هزار متر مربع زیرسازی و کانیو کوچه‌ها و معابر سطح شهر و همچنین ۶۰ هزار متر مربع آسفالت خیابان‌ها و معابر را مصوب کرده و طی مراحل قانونی و بستن قرارداد با پیمانکاران شروع به کار می‌کند و تا پایان سال به پایان می‌رساند.

توسعه آسفالت معابر

مسئول کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای شهر گناوه افزود: زیر سازی و آسفالت معابر و خیابان ها با توجه به تاسیسات زیر ساختی مانند لوله کشی گاز و فاضلاب در اولویت کاری قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: در حال نامه نگاری و طی کردن مراحل اداری با اداره آبفا را برای ادامه ساخت جداره سازی بلوار بندر (ساماندهی، زیبا سازی و بهبود مبلمان شهری) دره گپ در محله نوروز آباد هستیم.

خضری گفت: شورای شهر پیگیر توقف پروژه میدان امام علی(ع) با همکاری دفتر فنی مهندسی استانداری از سوی شرکت نفت است و اگر مشکل توافق شرکت نفت با مالکین اراضی پایان یافت در صورت توافق شهرداری بودجه را از شرکت نفت دریافت و کار ساخت میدان امام علی(ع) را بر عهده خواهد گرفت.