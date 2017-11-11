به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدتها که قرار بود یک دستیار خارجی به کادر فنی آبی پوشان اضافه شود و چندین گزینه هم در این خصوص مطرح شده بود باتوافق شفر، جیری ساناک عصر امروز شنبه راهی کیش می شود تا ضمن ملاقات با سرمربی استقلال، در اردوی این تیم حضور یابد.

این مربی اهل جمهوری چک هنوز قرارداد خود را با استقلال به ثبت نرسانده اما توافقات لازم صورت گرفته است و به احتمال زیاد بعد از بازگشت از کیش، قرارداد خود را با استقلال نهایی خواهد کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران از روز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه به مدت یک هفته در کیش اردو برگزار خواهد کرد تا خود را برای شروع لیگ آماده کند.