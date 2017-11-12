نامزدهای شانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، شانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه در بخش ‌رسانه‌های نوشتاری (روزنامه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری) شامل خبر، گزارش، گفتگو و مقاله (یادداشت، سرمقاله، تفسیر و تحلیل و نقد) و بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری (تلویزیون و رادیو) شامل گزارش، گفتگو، برنامه‌های ترکیبی و نیز بخش عکس برگزار می‌شود.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، نامزدهای بخش نوشتاری شانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه (هر یک با یک تا چند اثر راه‌یافته به مرحله نهایی) آثاری از سجاد روشنی (جام جم)، مصطفی بیان (آفتاب صبح نیشابور)، بهنام ناصح (دنیای اقتصاد)، کمال صادقی و صادق وفایی (مهر)، یاسین نمکچیان (تجربه و دنیای اقتصاد)، ندا آل‌طیب، محسن آزموده و ماهرخ ابراهیم‌پور (اعتماد)، مجتبی هوشیار محبوب (الف و هنرآنلاین)، ساره گودرزی (صنعت چاپ)، علیرضا غلامی (صدا و مهرنامه)، سیدمحمد زین‌الدینی و سعید خاقانی (جهان کتاب)، حسن همایون (صدا و تجربه)، سیدمهدی موسوی‌تبار (صبح نو)، مونا برجی‌خانی و سمیرا شاهقلی (تسنیم)، سید غیاث‌الدین ملک‌حسینی (خبر جنوب)، محمدامین شرکت ‌اول (جیم)، صدیقه رضوانی‌نیا (تابناک)، سعید منافی، علی جانعلی‌پور، اسماعیل لطفی، الهه علیزاده، معصومه کاشانی، شهریار گلوانی و ابراهیم اصلانی (ندای قلم)، آزاده غلامی و سمیه قربانی (ایکنا)، رضا نامجو، امین فرج‌پور و سارا حیدرنژاد (شهروند)، هادی حسینی‌نژاد (آنا)، زهرا شریفی و محیا معصومی (لیزنا)، ندا عابد، هوشنگ اعلم و زروان بختیاری (آزما)، فرزاد گمار (ایسنا و آزما)، عاطفه رحیمی و زهرا جعفری (فرهیختگان)، محمد کلهر، حسام آبنوس و مصطفی وثوق‌کیا (فارس)، محمد میلانی و شهاب دارابیان (ایبنا)، مریم شهبازی (ایران)، فرزانه دیانتی (حمایت)، گیسو فغفوری (شرق)، علی نامجو و کوروش شیرازیان (وقایع اتفاقیه)، مجتبی احمدی (کرمان‌شهر)، افشین داورپناه (فرارو، کرگدن و ایبنا)، فرشته نوبخت (زنان امروز)، نسیم سهیلی (خراسان)، رضا کریمی (اتفاق کرمانشاه) و سیدعلی کاشفی خوانساری (نقد کتاب کودک و نوجوان) است.

همچنین، دیگر شرکت‌کنندگانی که آثار آنها در بخش جدید یادداشت، نقد و مقاله تخصصی (با یک تا چند مطلب، یا یک مطلب اشتراکی) به عنوان نامزدهای شانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه شناخته شده‌اند، به نام‌هایی چون پروین بابایی، کیان اشرافی، رحمت‌الله قائمی، علیرضا اسماعیلی، مهدی احمدیان شیجانی، مهناز احمدی، سحر ترهنده، اعظم نعمتی، سیدعمادالدین قرشی، محمدجواد احمدی‌نیا، نیلوفر رضوی، سیده طرفه ابطحی نژادمقدم، بهمن ایران‌پور، محمد آزادی احمدآبادی، مریم صلح‌کننده، سجاد باغبان، علی بوذری و کیوان موسوی اقدم (نقد کتاب هنر)، مهدی ابراهیمی لامع، سیدعلی کاشفی خوانساری، نرگس پدرام، شهناز آزادی و سندی مؤمنی (نقد کتاب کودک و نوجوان)، سیروس پرهام و هرمز همایون‌پور (نقد و بررسی کتاب تهران)، احمد اخوت، محمدرضا مهدیزاده، حسن هاشمی میناباد و سیدفرید قاسمی (جهان کتاب)، و فرخنده حق‌شنو (برگ هنر و نقد کتاب کودک و نوجوان) می‌توان اشاره کرد.



در بخش عکس نیز آثاری از امیر غلامی، جواد رحیمی قیصرآبادی و ونداد ذوقی به عنوان نامزدهای این دوره از جشنواره معرفی شدند.

همچنین نامزدهای بخش دیداری این دوره از جشنواره به این شرح معرفی شدند: عمو کتابی (کاظم دهقانی اشکذری) شبکه تابان یزد، کتابفروشی خیابان حاج نائب (زهرا چخماقی) خبرگزاری صداوسیما، حاج‌عبدالله، کاسب کتاب‌خوان بازار (زینب چخماقی) خبرگزاری صداوسیما، آقای کتابخوان (زهرا شفیعی) خبرگزاری صداوسیما، قاچاق کتاب (میترا لبافی) خبرگزاری صداوسیما، روز کتابدار (محمد الماسی) شبکه خبر، گفتگو با زوج مریوانی (برنامه شابک) شبکه ۳ و ویدیوهای تولیدی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در ایام نمایشگاه کتاب تهران.

در بخش شنیداری (رادیو) نیز برنامه‌های رادیوگرام (پریسا زندیه)، کتاب شب (رضا قربانی) و چند صفحه (حسین فهیمی‌پور) از رادیو تهران، برنامه‌های گفتگوی فرهنگی (عذرا جوزدانی) و یار مهربان (فرهاد دهنودی) از رادیو گفتگو، برنامه‌های کتاب‌های خاموش به صدا درمی‌آیند و وقتی پای کتاب در میان است (تینا میرکریمی)، یک دو صدا (مهدی ساعی) و کافه هنر (سیده زهرا صالحی) از رادیو ایران، برنامه‌های خط خون (محمدحسن جلالی)، چراغ مطالعه (حسن توکلی‌زاده) و کاوشگر (سودابه ظهوری) از رادیو معارف، برنامه‌های کودک و کتابخانه کوچک (رحیمی) صدای خراسان، فصه‌گوی خوب بچه‌ها (مریم تقی‌زاده) صدای مرکز یزد، دفتر دانایی (محمد رهبری‌نژاد) صدای مرکز لرستان، حکم خرید کتاب (مرضیه اسدی) صدای گلستان، ژرفای روشن (روح‌الله رفیعی) رادیو اصفهان، کتاب که شلوار جین نیست (مهران بحرایی) رادیو کرمانشاه، باران باش (رضا داداشی) رادیو اراک، زیر گذر طنز (مهدی خانی‌پور) رادیو صبا و همیشه پای کتاب در میان است (الهام شمس نجاتی)، کوه مرا صدا می‌زند، ساعت عشق هشت را نشان می‌دهد و تجلی ایمان در رفتار جوانان (مهدی آذری) و کتاب‌فروشی آقای کتاب‌چی (مهدی آقاجانپور) از رادیو گیلان، برنامه‌های قدم زدن در کلمات (فریده گودرزی)، چاپ اول (پرویز جمالی)، سفر به سرزمین واژه‌ها (الهه بیات)، سیم و زر (رسول تسلیمی)، جهان ترجمه (مرتضی صداقتگو) و یاری که مهربان است (مونا توسلی) از رادیو فرهنگ، به عنوان نامزدهای بخش شنیداری مشخص شدند.

بر اساس این گزارش، در این بخش، برنامه‌ سکوت کتاب (رادیو فرهنگ - مرتضی صداقتگو) که جزو نامزدهای نهایی جایزه قرار گرفته بود، بنا به درخواست دبیر جشنواره، به‌دلیل مشارکت در تولید آن به‌عنوان مجری -کارشناس، از گردونه داوری کنار گذاشته شد.

یادآوری می‌شود، آیین اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه» همزمان با بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با معرفی برگزیدگان خود در بخش‌های رسانه‌های نوشتاری، دیداری- شنیداری و عکس برگزار خواهد شد.

این آیین ساعت ۱۶:۳۰ سه‌شنبه ( ۲۳آبان‌ماه) در سرای کتاب موسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، طبقه منهای ۲ برگزار می‌شود.