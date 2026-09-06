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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۴

همدردی رئیس مجلس با جامعه هنری استان سمنان

همدردی رئیس مجلس با جامعه هنری استان سمنان

سمنان- محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت سه نفر از اعضای خانواده حوزه هنری استان سمنان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت سه تن از اعضای خانواده حوزه هنری استان سمنان را تسلیت گفت.

در بخشی از پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است :

از خداوند سبحان برای آن سه فقید سعید علوّ درجات و همنشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان به ویژه خانواده‌های معزز، هنرمندان استان سمنان، رئیس محترم و خانواده بزرگ حوزه هنری انقلاب اسلامی صبر و اجر مسئلت دارم.

مصطفی واحدی رئیس حوزه هنری شاهرود، محمد عبادیانی مسئول دفتر تئاتر و نمایش حوزه هنری شاهرود و مریم سادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری شاهرود در حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 6938596

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