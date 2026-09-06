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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۱

سیاستمدار آلمانی: ادعاهای برلین علیه مسکو بی‌اساس است

سیاستمدار آلمانی: ادعاهای برلین علیه مسکو بی‌اساس است

یک سیاستمدار آلمانی گفت برلین مدرکی مبنی بر دخالت روسیه در حادثه پهپادی لایپزیگ ارائه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سویم داگدلن، کارشناس سیاست خارجی از حزب آلمانی «ائتلاف سارا واگن‌کنشت - برای عقل و عدالت» به ریانووستی گفت: دولت آلمان هیچ مدرکی مبنی بر دخالت روسیه در حادثه پهپادی لایپزیگ و هیچ مستندی برای اثبات اتهامات خود ارائه نکرده است.

وی تأکید کرد هنگامی که مسئله جنگ و صلح مطرح است، دولت موظف است امکان بررسی شواهد را برای افکار عمومی فراهم کند و صرفاً به طرح ادعاهای بدون مدرک اکتفا نکند.

پیشتر، «سرگئی نچایف» سفیر روسیه در آلمان گفته بود: مسکو حادثه پهپادی در لایپزیگ و واکنش برلین به آن را اقدامی تحریک‌آمیز و هدفمند ارزیابی می‌کند.

حادثه پهپادی در لایپزیگ از یک حادثه پهپادی به تنش دیپلماتیک و امنیتی جدی میان آلمان و روسیه تبدیل شده است.

آلمان رسماً روسیه را مسئول حادثه ۴ اوت در فرودگاه لایپزیگ/هاله دانسته است. وزیر کشور آلمان گفت بررسی‌های نهادهای امنیتی این کشور و شرکای اروپایی به‌طور روشن به دخالت روسیه اشاره دارد. در محل حادثه نیز پهپاد مجهز به مواد منفجره و تجهیزات انفجاری کشف شده بود.

روسیه این اتهام را رد کرده است. سفارت روسیه در برلین ادعاهای آلمان را بی‌اساس و تحریک‌آمیز خوانده و مسکو هشدار داده است که اقدامات آلمان بدون پاسخ نخواهد ماند.

آلمان در واکنش، تعطیلی کنسولگری روسیه در بن و پایان فعالیت «خانه روسیه» در برلین را اعلام کرده و از تشدید کنترل ورود اتباع روس و تلاش برای افزودن افراد و نهادهای روس به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خبر داده است.

وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش، کاردار آلمان در مسکو را احضار کرده است.

کد مطلب 6938608

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