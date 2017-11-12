نخستین نمایشگاه شهر آینده ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردها و توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه زندگی نوین شهری، قرار است ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه جاری در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار شود.

اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درباره ضرورت شکل گیری اولین نمایشگاه شهر آینده ایران گفت: براساس سالنامه آماری ۱۳۹۵ کشور ایران با داشتن ۱۲۴۵شهر و ۸ کلان شهر و اقتصادی متمرکز بر مراکز شهری یکی از کشور های در حال توسعه در این بخش است. روند شهر نشینی در ایران به گونه ای است که انتظار می رود تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۵ درصد برسد.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت شهرنشین در کشورمان به موازات نبود زیرساخت ها و امکانات لازم باعث شده مشکلات و معضلات شهری همچنان موجب کاهش رضایتمندی شهروندان شود، افزود: نمایشگاه بین المللی شهر آینده ایران فرصتی برای ترسیم چشم انداز شهرهای نوین در کشورمان است.

رضانژاد، موضوعاتی همچون معرفی توان داخلی به عنوان قطب اصلی تحول و نوآوری در منطقه و ارائه دستاوردهای ملی در کلیه زمینه های زندگی شهری و رفع خلاء ها، شناسایی قابلیت های بخش فناوری و تولید داخل به منظور رسیدن به الگوی زندگی شهری آینده را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: نخستین دوره نمایشگاه بین المللی شهر آینده ایران در مساحتی حدود ۸۰۰۰ متر مربع و در گروه های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل نوین و کنترل ترافیک هوشمند، تجارت الکترونیکی و تکنولوژی های نوین ساختمان برگزار می شود.

مخاطبان این نمایشگاه، فعالان فناوری اطلاعات، شهرداران و مقامات شهری کشورهای منطقه، رایزنان بازگانی و تجاری کشورهای مختلف در ایران، نمایندگان شوراهای اسلامی کلان شهرها، مقامات ارشد دولتی و اجرایی استانها، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت های مشاور و پیمانکار هستند.