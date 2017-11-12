هوای اصفهان به وضعیت سالم برگشت/ثبت شاخص کیفی ۹۱

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای آبانماه تاکنون اصفهان ۱۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرد و در دو روز نیز در آستانه وضعیت ناسالم قرار داشت.

وی افزود: امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۹۱ در وضعیت سالم ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس وضعیت هوای اصفهان در ایستگاه‌های پروین با شاخص ۸۸، میدان امام حسین (ع) ۹۳، چهارباغ خواجو ۹۶، میدان احمدآباد ۹۴، بزرگراه خرازی ۹۰، بلوار دانشگاه ۸۹ و در خیابان رودکی با ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان نیز ناسالم و سالم گزارش شده است، تاکید کرد: میانگین شاخص کیفی در خمینی‌شهر با ۸۸ و مبارکه ۷۸ و سگزی ۸۵ سالم و در کاشان با ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.