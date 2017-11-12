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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۲۳

انتخاب اعضای هیات رئیسه فراکسیون «خانواده»/ پروانه مافی رئیس شد

انتخاب اعضای هیات رئیسه فراکسیون «خانواده»/ پروانه مافی رئیس شد

انتخابات هیات رئیسه فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی برگزار و پروانه مافی به ریاست این فراکسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از خانه ملت، اعضای هیات رئیسه فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان رئیس، سید مرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود نایب رئیس اول و علی وقف چی نماینده مردم زنجان و طارم نایب رئیس دوم این فراکسیون انتخاب شدند.

همچنین سکینه الماسی نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه به عنوان منشی اول، ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان منشی دوم و زهرا ساعی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند.

کد مطلب 4142180

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