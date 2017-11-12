فرهنگ کتابخوانی باید «امر به معروف» تلقی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، نشستی به ریاست استاندار تهران و با حضور ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهریور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیران دستگاه های عضو کارگروه برگزار شد.

در ابتدای این نشست هریک ازمدیران و نمایندگان دستگاه های اثرگذار در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی همچون دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان، جهاد دانشگاهی تهران، حوزه علمیه استان، آموزش و پرورش شهر و شهرستان های استان، سازمان زندان ها و صداوسیما گزارشی از اقدامات خود در این بخش ارائه دادند.

در ادامه محمدحسین مقیمی استاندار تهران با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع کتابخوانی در همه ایام سال گفت: توجه به کتابخوانی نباید تنها به هفته کتاب محدود شود و با همه موفقیت هایی که در این بخش به دست آوردیم اما به کتابخوانی بهای لازم را ندادیم.

وی افزود: فرهنگ کتابخوانی باید به عنوان یک امر معروف تلقی شود تا در همه صحبت ها به آن اشاره شود و هنوز این معروف به خوبی شناخته نشده است.

استاندار تهران با بیان اینکه نویسندگان ارزشمند را باید مورد توجه قرار دهیم تصریح کرد: نویسندگان خوب در فرهنگ جامعه اثرگذارند و باید تشویق شوند و هرچه در زمینه کتابخوانی هزینه کنیم سرمایه گذاری برای آینده است.

مقیمی به ضرورت ارزش گذاری و توجه به سیر کتاب از فعالیت نویسنده تا نشر و توزیع در کتابخانه ها اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم که کتاب در جامعه اثر گذار است و لازم است همه مراحلی که کتاب برای عرضه در جامعه می‌گذراند با توجه، اما بدون سختگیری نظارت شود.

وی ادامه داد: خانواده، مهد کودک، مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانون های مساجد نقش تعیین کننده ای در ایجاد علاقه برای گرایش کودکان و نوجوانان به کتاب دارند.

استاندار تهران احترام به حقوق دیگران و آشنایی با تاریخ و گذشته کشور را از نمونه های ارزشمند تاثیرگذاری کتاب برشمرد و عنوان کرد: حمایت از کتابخانه های سطح استان در همه مراکز علمی و فرهنگی و اجتماعی از جمله در مدارس باید در دستور کار قرار بگیرد و صدا و سیما نیز نقش مهمی در انعکاس فعالیت ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی به عهده دارد.

گفتنی است بیست‌و پنجمین دوره هفته کتاب (۲۰ الی ۲۶) آبان ماه با شعار «آینده روشن با خانواده کتابخوان» از روز گذشته (شنبه ۲۰ آبان) آغاز شد.