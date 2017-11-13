افزایش ۵۰ درصدی دستمزد داوران فوتبال و فوتسال تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امروز دوشنبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج، محمدرضا ساکت،علی کفاشیان، محمود اسلامیان، فریدون اصفهانیان، هدایت ممبینی، حیدر بهاروند، عبدالکاظم طالقانی و لیلا صوفی زاده برگزار شد که در ابتدای این نشست اعضا ضمن قرائت فاتحه برای حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه و غرب کشور با خانواده آنان ابراز همدردی کرده و خواستار مشارکت و کمک رسانی به این عزیزان توسط قهرمانان ملی فوتبال و آحاد جامعه ورزش شدند.

* اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن ارج نهادن به بزرگداشت اربعین حسینی و حماسه باشکوه پیاده روی اربعین زائرین کربلا، از اقداماتی که توسط فدراسیون با ایجاد موکب شهدای جامعه فوتبال در چذابه صورت گرفته بود از هیات فوتبال استان خوزستان، سازمان لیگ، باشگاه ها و کلیه دست اندرکاران تقدیر و تشکر کردند.

* به دلیل حضور موفق تیمهای ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام جهانی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، فدراسیون جهانی فوتبال از ایران به عنوان تیم ۵ ستاره یاد کرد که گزارش کامل این موضوع، در اختیار هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قرار گرفت.

* اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مراتب تقدیر و تشکر خود را به دلیل تلاش برای پیگیری مشکلات باشگاه ها و کسب مجوز صدور حرفه ای اعلام کردند. گفتنی است، با توجه به مشکل بدهی باشگاه ها و موضوع صدور مجوز حرفه ای، کمیته مجوز صدور حرفه ای نزدیک به ۲۰۰ ساعت جلسات مختلف در خصوص وضعیت بازیکنان و پیگیری اجرای مسائل مربوط به الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا را برگزار و اقدامات و فعالیتهای مختلفی را در راستای حذف نشدن باشگاه ها انجام داد که در نهایت منجر به کسب مجوز توسط ۷ باشگاه شد.

* از دیگر موارد مطرح شده در نشست هیات رئیسه روند فرآیند صدور مجوز حرفه ای بود. در این نشسست در خصوص این موضوع و پیگیری و کنترل و نظارت به امور و اسناد باشگاه ها توسط سازمان لیگ انجام وآموزش به باشگاه ها بیان شد و در نهایت اطلاعاتی که توسط باشگاهها از طریق پنجره اختصاصی به AFC ارسال شده بود توسط کمیته بدوی بررسی و در پس از بررسی نهایی توسط کنفدراسیون فوتبال اسیا نتیجه اعلام خواهد شد.

*بررسی عدم صعود تیم ملی فوتبال جوانان به مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی فوتبال جوانان آسیا از دیگر مواردی بود که در نشست هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات رئیسه تاکید کردند تا کمیته فنی و توسعه فوتبال و کمیته جوانان جهت بررسی کارشناسی این موضوع، گزارش دقیقی را تا ۱۰ روزه آینده ارائه دهند و برنامه جامع برای تیم های نوجوانان، جوانان و امید تدوین کرده و ارائه کنند.

*در نشست هیات رئیسه گزارشی از روند اجرای پخش اینترنتی بازیهای لیگ و تیم ملی فوتبال (دیدار ایران و پاناما) توسط شرکت مایکوجو ارائه شد.

*گزارشی از روند تمرینات و بازیهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال بزرگسالان به اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه شد.

*صورت های مالی سال ۹۶-۹۵ و برنامه و بودجه مالی سال ۹۷-۹۶ توسط خزانه دار فدراسیون فوتبال ارائه و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

* از دیگر مصوبات هیات رئیسه افزایش دستمزد داوران بود که در نهایت مقرر شد دستمزد داوران در بخش آقایان در فوتبال ۳۰ درصد ، در فوتسال و فوتبال ساحلی ۳۵ درصد افزایش داشته باشد. همچنین دستمزد داوران فوتبال بانوان ۵۰ درصد و فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان ۴۰ درصد نیز افزایش یافت.