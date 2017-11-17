به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی نمایشنامهای از ادبیات روسیه را با عنوان «دکابریستها» نوشته لئانید زورین و با ترجمه آبتین گلکار منتشر کرد.
دکابریستها روایت تاریخی قیام روشنفکرانه ملت روسیه علیه حکومت استبدادی تزار است که در دسامبر ۱۸۲۵ میلادی رخ داد و اگرچه یکروزه سرکوب شد، تأثیری شگرف بر جا گذاشت.
نمایشنامه دکابریستها از نخستین نمونههای تئاتر مستند روسی است. این نمایش در سال ۱۹۶۷، به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب روسیه، روی صحنه رفت.
لئانید زورین کوشیده با تکیه بر منابع مکتوب تاریخی شکلگیری محفلهای دکابریستها و قیام آنان را تا حد امکان نزدیک به واقعیت بازسازی کند.
او در این نمایشنامه نشان میدهد اشرافزادگان تحصیلکرده و شرافتمندی که قلبشان برای روسیه میتپید و از استبداد تزار به تنگ آمده بودند، برای آنکه تغییری در اوضاع و شرایط کشور به وجود آورند، با چه موانع عملی و تردید و تزلزلهای فکری-عقیدتی دستوپنجه نرم میکردند.
نشر ماهی این اثر را در ۱۰۸ صفحه با قیمت ۹۵۰۰ تومان منتشر کرده است.
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