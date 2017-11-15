حضور ۱۵۰ حافظ قرآن در مسابقات مجمع غرب مهد قرآن استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بتول پورابراهیمی این مسابقات را با هدف ارزیابی برنامه های آموزشی ، ارتقاء محفوظات حافظان قرآن ، ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی در سطح جامعه برشمرد و افزود: مسابقات فوق شامل حفظ اجزاء یک ، سه ، هفت ، پانزده ، بیست جزء و حفظ کل قرآن برای بزرگسالان و جزء سی جهت گروه سنی ۷ تا ۱۶ سال انجام می گیرد.

وی یادآور شد که مسابقه روز پنجشنبه نهم آذر ماه سال جاری با همکاری صمیمانه امام جماعت و مدیریت کانون فرهنگی مسجد علی ابن ابیطالب (ع) و با قضاوت داوران برجسته کشوری برگزار می گردد و آئین اختتامیه بهمراه اهداء جوایز تجلیل از برگزیدگان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و انجام سخنرانی روز ۱۴/۹/۹۶ مصادف با سالروز شب ولادت پیامبر اکرم (ص) بعد از نماز مغرب و عشاء برپا می‌شود.

شایان ذکر است دفتر مجمع غرب مهد قرآن استان تهران در محل مسجد علی ابن ابیطالب (ع) واقع در فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت ا... کاشانی مستقر می باشند. در این مرکز همه روزه کلاس های آموزش جامع ، حفظ ، مفاهیم و سایر رشته های قرآنی جهت حافظان قرآن عضو و سایر علاقمندان تشکیل می شود.

این گزارش حاکی است رشد و شکوفایی قریب بیش از ده هزار حافظ قرآن اجزاء مختلف بخش خواهران و برادران در سنین مختلف و ۶۰ حافظ کل بخش خواهران طی بیست و سه سال فعالیت آموزشی از دست آوردهای مجمع غرب مهد قرآن استان تهران به ساحت مقدس قرآن کریم می باشد.