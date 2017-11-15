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۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

حضور ۱۵۰ حافظ قرآن در مسابقات مجمع غرب مهد قرآن استان تهران

حضور ۱۵۰ حافظ قرآن در مسابقات مجمع غرب مهد قرآن استان تهران

بتول پورابراهیمی مدیر مجمع غرب مهد قرآن استان تهران از برگزاری یازدهمین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم در اجزاء مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بتول پورابراهیمی این مسابقات را با هدف ارزیابی  برنامه های آموزشی ، ارتقاء محفوظات حافظان قرآن ، ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی در سطح جامعه برشمرد و افزود: مسابقات فوق شامل حفظ اجزاء یک ، سه ، هفت ، پانزده ، بیست جزء و حفظ کل قرآن برای بزرگسالان و جزء سی جهت گروه سنی ۷ تا ۱۶ سال انجام می گیرد.

وی یادآور شد که مسابقه روز پنجشنبه نهم آذر ماه سال جاری با همکاری صمیمانه امام جماعت و مدیریت کانون فرهنگی مسجد علی ابن ابیطالب (ع) و با قضاوت داوران برجسته کشوری برگزار می گردد و آئین اختتامیه بهمراه اهداء جوایز تجلیل از برگزیدگان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و انجام سخنرانی روز ۱۴/۹/۹۶ مصادف با سالروز شب ولادت پیامبر اکرم (ص) بعد از نماز مغرب و عشاء برپا می‌شود.

شایان ذکر است دفتر مجمع غرب مهد قرآن استان تهران در محل مسجد علی ابن ابیطالب (ع) واقع در فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت ا... کاشانی مستقر می باشند. در این مرکز همه روزه کلاس های آموزش جامع ، حفظ ، مفاهیم و سایر رشته های قرآنی جهت حافظان قرآن عضو و سایر علاقمندان تشکیل می شود.

این گزارش حاکی است رشد و شکوفایی قریب بیش از ده هزار حافظ قرآن اجزاء مختلف بخش خواهران و برادران در سنین مختلف و ۶۰ حافظ کل بخش خواهران طی بیست و سه سال فعالیت آموزشی از دست آوردهای مجمع غرب مهد قرآن استان تهران به ساحت مقدس قرآن کریم می باشد.

کد مطلب 4145784

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