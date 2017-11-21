مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات انجام شده در راستای تقویت ارتباطات در نقاط زلزله زده استان گفت: به منظورتسهیل درترافیک ارتباطی مشترکین همراه در منطقه زلزله زده سرپلذهاب، مخابرات منطقه کرمانشاه با اعزام تیم فنی سیار به منطقه، اقدام به افزایش ظرفیت ارتباطی باند۱۸۰۰ سایتهای کوئیک مجید و بزمیر آباد و ارتقاء قدرت آنتن ها کرد.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه افزود: این امر موجب افزایش پوشش شبکه ارتباطی تلفن همراه در سرپل ذهاب می‌شود.

وی از افزایش ظرفیت ارتباطی و پوشش شبکه همراه در این شهرستان و در پی اقدامات فوق خبر داد.

قبادیان از ارائه خدمات دفاتر ارتباطی سرپلذهاب نیز به مردم خبر داد و تصریح کرد: پیش از این و از روز شنبه ۵ دفتر پیشخوان دولت در شهرستان سرپل ذهاب فعالیت خود را آغاز کرده بودند و هم اکنون ۲ دفتر در شهرستان تازه آباد ثلاث باباجانی فعالیت خود را آغاز کرده اند تا به مردم زلزله زده خدمات لازم را ارائه دهند.

وی از بررسی وضعیت ارتباطات تلفن همراه در مناطق آسیب دیده نیز خبر داد و گفت: دستورات لازم جهت افزایش هر چه بیشتر کیفیت و پوشش آنتن دهی و پایداری شبکه صادر شده است.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه افزود: تلاشهای شبانه روزی کارکنان حوزه ارتباطات سیار در جهت رفع مشکلات ارتباطی و کمک رسانی به آسیب دیدگان تا عادی شدن شرایط ادامه دارد.