نبوی چاشمی: پول ملی تقویت شود؛ معیشت مردم نیازمند اقدام عملی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا نبوی چاشمی در خطبههای آخرین نماز جمعه تابستان ۱۴۰۵ مهدیشهر که در مصلای این شهرستان برگزار شد، خواستار دقت نظر بیشتر مسئولان نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم شد.
وی با بیان اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه معیشت مردم، تلاش مضاعف داشته باشند، افزود: رهبر شهید انقلاب بارها درباره اقتصاد مقاومتی تذکر داده و نقشه راه ارائه کردهاند، اما ضروری است این موضوع در عمل اجرایی شود.
استفاده از ظرفیتهای داخلی؛ راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی
امام جمعه مهدیشهر با تأکید بر اینکه توجه به اقتصاد مقاومتی میتواند راهگشا باشد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی نباید در ذهن مردم به معنای ریاضت اقتصادی، دشواری و تحمل بیشتر معنا شود، بلکه به معنای استفاده از همه ظرفیتهای داخلی کشور است.
نبوی چاشمی با بیان اینکه تقویت پایه پولی کشور از الزامات اقتصاد مقاومتی است، افزود: اهتمام شبانهروزی به مسائل اقتصادی، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، از مصادیق اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
وی همچنین خواستار تقویت پول ملی از طریق سیاستهای دولت و همگرایی مسئولان شد و گفت: حضور افراد دلسوز و کارشناسان در کنار دولت ضروری است.
قدردانی از حضور مردم در میدان
امام جمعه مهدیشهر در ادامه با اشاره به ۲۰۰ شب اقتدار ملت ایران اسلامی در میدان، بیان کرد: میدانداری مردم سبب نقش بر آب شدن نقشههای دشمنان شد.
نبوی چاشمی ضمن قدردانی از حضور باصلابت مردم در صحنه، افزود: حضور مردم در میدان، دشمن تا بن دندان مسلح را به استیصال کشانده است.
وی با بیان اینکه موفقیتهای ملت ایران اسلامی نشاندهنده تحقق آیه شریفه «وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» است، تأکید کرد: ملت ما به سنتهای الهی و یاریرسانی خداوند متعال باور دارد.
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