بهبود وضعیت محیط زیست شهر تهران با همکاری سایر ارگان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور رئیس این مرکز صبح امروز در نشستی مشترک با دکتر کیومرث کلانتری رئیس اداره کل محیط زیست استان تهران با تاکید بر نقش نظارتی و حاکمیتی اداره کل بر موضوعات محیط زیستی شهر تهران، گفت: امیدوارم با توجه به وضعیت کنونی محیط زیست شهر تهران قدم های مثبتی جهت تعامل و همکاری بیشتر برداشته شود.

وی افزود: موضوع محیط زیست هم اکنون محور همه فعالیت ها قرار دارد لذا باید ضمن پذیرفتن نقش مسئولیت اجتماعی و مدیریتی خود در برطرف کردن معضلات و مشکلات محیط زیستی جامعه با حمایت های لازم از سوی اداره کل محیط زیست استان تهران از پتانسیل موجود در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران جهت اجرای پروژه های محیط زیستی به منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان استفاده نماییم.

علیپور در ادامه گفت: بدون تردید شهرداری تهران بعنوان یک نهاد اجرایی و اجتماعی می تواند نقش تاثیرگذاری در مدیریت محیط زیست شهری همسو با برنامه ها و اهداف اداره کل محیط زیست استان تهران داشته باشد.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به وجود ۳۷۴ سرای محله در شهر تهران، گفت: شهرداری تهران حمایت های لازم خود را جهت اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی اداره کل محیط زیست شهر تهران با استفاده از پتانسیل موجود در سرای محلات اعلام می دارد.

وی در ادامه گفت: با افزایش ارتباطات و تبادل تجربیات، تصمیمات موثرتری در اجرای پروژه های کلان در شهر تهران برداشته می-شود که این فرصت مناسبی است تا در این زمینه از طرح ها و ایده های فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته محیط زیست در مباحث مختلف بهره مند شویم.

علیپور در پایان اظهار کرد: امیدوارم با جلب مشارکت و همکاری سایر واحدهای ذیربط درون و برون شهرداری و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی و ارائه دیدگاه های کارشناسی در زمینه پیشگیری، تشخیص و مقابله با مشکلات و معضلات محیط زیستی، شاهد ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهران باشیم.

در ادامه دکتر کلانتری رئیس اداره کل محیط زیست استان تهران خاطرنشان ساخت: این اداره کل به همراه زیرمجموعه های خود آماده است تا در زمینه های مختلف محیط زیست شهری شامل ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده، مدیریت پسماند، آلودگی هوا و غیره با مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار همکاری نماید.