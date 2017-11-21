به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مهدی مرکبی مسؤول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اعلام این خبر گفت: گرامیداشت شهید محسن حججی، شهدای مدافع حرم و اولین سالگرد شهید گمنام این دانشگاه، اول آذر ۹۶ در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این آیین گرامیداشت با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار بوشهر و سید محمدهادی موسوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت بهداشت و مداحی حاج علیرضا پولاد برگزار می‌شود.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور ایثارگران خاطرنشان کرد: آیین استقبال از خانواده شهید محسن حججی روز سه‌شنبه سی‌ام آبان بعد از نماز مغرب و عشا در فرودگاه بوشهر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: خانواده «شهید محسن حججی» روز اول آذر در یادمان شهدای گمنام در گلزار بهشت صادق (ع) بوشهر حضور می‌یابند و سپس با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار خواهند کرد.

مرکبی افزود: شرکت در برنامه گرامیداشت شهید حججی، شهدای مدافع حرم و اولین سالگرد شهید گمنام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اقامه نماز در مسجد نبی (ص) پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و حضور بر سر مرقد شهید گمنام دانشگاه، دیدار با اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و حضور در مراسم حسینیه عاشقان ثارالله برنامه‌های روز اول حضور خانواده شهید محسن حججی در بوشهر خواهد بود.

مسئول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: خانواده شهید محسن حججی روز دوم حضور خود در بوشهر مهمان مردم مؤمن و شهیدپرور شهرستان‌های گناوه، دشتستان و دشتی هستند.

وی یادآور شد: خانواده این شهید گرانقدر روز سوم و چهارم حضور خود در استان بوشهر نیز مهمان مردم مؤمن و شهیدپرور شهرستان کنگان و عسلویه خواهند بود.