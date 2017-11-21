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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میزبان خانواده شهید «حججی» می‌شود

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میزبان خانواده شهید «حججی» می‌شود

گرامیداشت شهید حججی، شهدای مدافع حرم و اولین سالگرد شهید گمنام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور خانواده «شهید محسن حججی» در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مهدی مرکبی مسؤول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اعلام این خبر گفت: گرامیداشت شهید محسن حججی، شهدای مدافع حرم و اولین سالگرد شهید گمنام این دانشگاه، اول آذر ۹۶ در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این آیین گرامیداشت با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار بوشهر و سید محمدهادی موسوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت بهداشت و مداحی حاج علیرضا پولاد برگزار می‌شود.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور ایثارگران خاطرنشان کرد: آیین استقبال از خانواده شهید محسن حججی روز سه‌شنبه سی‌ام آبان بعد از نماز مغرب و عشا در فرودگاه بوشهر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: خانواده «شهید محسن حججی» روز اول آذر در یادمان شهدای گمنام در گلزار بهشت صادق (ع) بوشهر حضور می‌یابند و سپس با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار خواهند کرد.

مرکبی افزود: شرکت در برنامه گرامیداشت شهید حججی، شهدای مدافع حرم و اولین سالگرد شهید گمنام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اقامه نماز در مسجد نبی (ص) پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و حضور بر سر مرقد شهید گمنام دانشگاه، دیدار با اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و حضور در مراسم حسینیه عاشقان ثارالله برنامه‌های روز اول حضور خانواده شهید محسن حججی در بوشهر خواهد بود.

مسئول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: خانواده شهید محسن حججی روز دوم حضور خود در بوشهر مهمان مردم مؤمن و شهیدپرور شهرستان‌های گناوه، دشتستان و دشتی هستند.

وی یادآور شد: خانواده این شهید گرانقدر روز سوم و چهارم حضور خود در استان بوشهر نیز مهمان مردم مؤمن و شهیدپرور شهرستان کنگان و عسلویه خواهند بود.

کد مطلب 4150461

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