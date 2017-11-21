جاده اهواز به رامشیر مسدود شد/۲ فوتی در تصادف زنجیره ای

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی قبل یک تصادف زنجیره ای در محور اهواز به رامشیر حادث و بر اثر آن راه این محور مسدود شد.

وی افزود: ابتدا دو دستگاه کشنده به صورت جلو به عقب و به دلیل عدم توجه به جلو با هم تصادف کردند.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: سه خودروی سواری دیگر هم با توجه به غلظت بالای گرد غبار با آن دو کشنده برخورد کردند.

سرهنگ دولتشاهی یادآور شد: در این حادثه دو نفر جان خود را از دست داده و تعداد مصدومان مشخص نیست.

وی با تاکید بر لزوم عدم تردد در این محور بیان کرد: با توجه به انسداد مسیر از رانندگان درخواست داریم که به این محور مراجعه نکنند.