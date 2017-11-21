به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، مشاور فضای مجازی بنیاد سعدی از برگزاری مسابقه خاطره نویسی فارسی آموزان، گردشگران خارجی و علاقه مندان به زبان فارسی از کلاس‌های یادگیری زبان فارسی و یا حضور در ایران، در شبکه اجتماعی «جامعه مجازی فارسی آموزان»، که توسط این بنیاد ایجاد شده است، خبر داد.

فرشته آزادی پرند مشاور فضای مجازی این بنیاد در خصوص این مسابقه توضیح داد: کاربران باید خاطره ای از کلاس یادگیری زبان فارسی و یا حضور در ایران و هر خاطره ای مرتبط با ایران و زبان فارسی را در صفحه خود در جامعه مجازی فارسی آموزان منتشر کنند. علاوه بر فارسی آموزان، استادان و مدرسان زبان فارسی نیز می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی با بیان آنکه علاقه مندان برای شرکت در مسابقه باید در شبکه اجتماعی بنیاد سعدی « fln.saadifoundation.ir » عضو شوند در ادامه افزود: با توجه به زیرساخت‌هایی که در واحد فناوری اطلاعات برای ایجاد این شبکه مجازی پایه ریزی کرده ایم، ثبت نام در «جامعه مجازی فارسی آموزان» بسیار آسان است اما علاقه مندان می‌توانند در صورت وجود هر گونه مشکل در ثبت نام و عضویت در شبکه اجتماعی با واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیاد سعدی به ایمیل it@saadifoundation.ir در تماس باشند.

مشاور فضای مجازی بنیاد سعدی همچنین در خصوص این شبکه اجتماعی گفت: شبکه اجتماعی «جامعه مجازی فارسی آموزان» بنیاد سعدی یک شبکه تخصصی برای فارسی آموزان خارجی، استادان آموزش زبان و ادبیات فارسی و علاقمندان به این زبان است که هدف از ایجاد آن تعامل بنیاد سعدی با فارسی آموزان و همچنین این فارسی آموزان با یکدیگر، استادان زبان فارسی و علاقه مندان به یادگیری این زبان است.

وی همچنین از طراحی چند مسابقه ادبی و سرگرمی در این فضای مجازی خبر داد و گفت: یک مسابقه شعر نویسی نیز قبلا در این شبکه اجتماعی برگزار شد که بازخورد خوبی داشت و بسیاری از فارسی آموزان شعرهایی از ادبیات معاصر و گذشته ایران را در این صفحه نوشتند. با برگزاری این مسابقه، ما از میزان دانش ادبی و علاقه فارسی آموزان به شاعران فارسی نیز باخبر شدیم.