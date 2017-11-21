ارزیابی خسارت ۱۴۰۰ واحد مسکونی زلزله زده غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه دانا، این شرکت بیمه تاکنون ارزیابی خسارت بیش از ۱۴۰۰ واحد مسکونی در حال ارزیابی است که کار ارزیابی بیش از ۵۰ درصد آنها به اتمام رسیده است.

بیشترین خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی تحت پوشش این شرکت مربوط به شهر سرپل ذهاب است که طی زلزله اخیر بیشترین تخریب را داشته است.

طبق اعلام بازدید کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه دانا توسط کارشناسان این شرکت در شهرهای سرپل ذهاب،قصرشیرین،اسلام آباد غرب،ثلاث باباجانی و جوانرود به ترتیب خسارت حدود ۳۰۰، ۷۰، ۷۰، ۵۰، ۱۰ واحد مسکونی ارزیابی شده است.

در حادثه زلزله هفته گذشته در شهر ایلام حدود ۲۰۰ مورد از واحدهای مسکونی بیمه شدگان بیمه دانا اعلام خسارت کردند که کار ارزیابی واحدهای مذکور با حضور به موقع ارزیابان این شرکت در حال رسیدگی است.

گفتنی است بنا به دستور مدیرعامل بیمه دانا با هدف تسریع در رسیدگی به خسارات زیان دیدگان گروه نظارتی از ستاد مرکزی این شرکت بر ارزیابی گروههای کارشناسی نظارت دارند.