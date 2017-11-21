به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه فرانسه امروز سه شنبه در بیانیه ای در وبگاه این وزارتخانه اعلام کرد: توقعاتی که فرانسه از حزب الله دارد مشخص است. توقع ما این است که حزب الله سلاح را کنار گذاشته و برای حاکمیت دولت لبنان احترام کامل قائل شود.

وزارت خارجه فرانسه در ادامه می افزاید: همچنین بر این باوریم که ثبات لبنان مستلزم دوری از تنش های منطقه ای است.

پاریس در ادامه بدون اشاره به مجاهدت های رزمندگان حزب الله در مقابله با تروریست ها در سوریه ادعا کرد: بر این باوریم که دخالت حزب الله در جنگ سوریه خطرناک است و اولویت ما تأمین امنیت «خط آبی» است!

این درحالیست که وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشست اخیر خود اتهامات بی اساسی به ایران و حزب الله وارد کردند.