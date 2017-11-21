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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۳۶

وزارت خارجه فرانسه:

حزب‌الله سلاح را کنار گذاشته و برای حاکمیت لبنان احترام قائل شود!

حزب‌الله سلاح را کنار گذاشته و برای حاکمیت لبنان احترام قائل شود!

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: انتظار ما این است که حزب‌ الله لبنان سلاح را کنار گذاشته و برای حاکمیت لبنان احترام قائل شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه فرانسه امروز سه شنبه در بیانیه ای در وبگاه این وزارتخانه اعلام کرد: توقعاتی که فرانسه از حزب الله دارد مشخص است. توقع ما این است که حزب الله سلاح را کنار گذاشته و برای حاکمیت دولت لبنان احترام کامل قائل شود.

وزارت خارجه فرانسه در ادامه می افزاید: همچنین بر این باوریم که ثبات لبنان مستلزم دوری از تنش های منطقه ای است.

پاریس در ادامه بدون اشاره به مجاهدت های رزمندگان حزب الله در مقابله با تروریست ها در سوریه ادعا کرد: بر این باوریم که دخالت حزب الله در جنگ سوریه خطرناک است و اولویت ما تأمین امنیت «خط آبی» است!

این درحالیست که وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشست اخیر خود اتهامات بی اساسی به ایران و حزب الله وارد کردند.

کد مطلب 4151062

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    نظرات

    • خورزوخان IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
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      پاسخ
      خیلی پرروئیه وقتی بجائی حمله بشه و بعداز اینكه حمله كننده شكست خورد با خدعه و نیرنگ از طرفش بخواد كه سلاحش رو زمین بذاره تا اون بتونه دوباره حمله كنه واقعا رو نیست سنگه پاست بایدبه ماكرون گفت گم شو

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