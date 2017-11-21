میزان بودجه شهرداری ظلم به آبادان است/در حق آبادان کوتاهی شده

به گزارش خبرنگار مهر، فرامند هاشمی زاده عصر امروز در آئین تکریم و معارفه شهرداران قبلی و جدید آبادان در محل سالن الغدیر فرمانداری این شهر افزود: آنچه را که ما از نسل های گذشته تحویل گرفتیم آنکه آبادان شهر داشته هاست، شهری نیست که فقیر تحویل گرفته باشیم هر چند که تحمیل یک جنگ تحمیلی از سوی دشمنان فوق العاده به این زیبایی و داشته گرانقدر لطمه وارد کرد اما حیف است که با توجه به توانمندی نیروی انسانی توسعه یافته در آن و با توجه به گذشته و اینکه در تمامی زمینه ها اولین بوده، شاهده چنین وضعیتی در این شهر باشیم که با داشتن فضای کاری به لحاظ اقتصادی، صنعتی و موقعیت تجاری، بودجه سال جاری اش ۱۷۰ میلیارد تومان بسته شده باشد.

وی اظهار کرد: این میزان بودجه ظلمی است به شهر آبادان که البته ۱۵۰ میلیارد تومان آن نیز صرف هزینه جاری و حقوق می شود. این موضوع نشان از کم کاری از سوی همه ما دارد. همه ما نسبت به آبادان کم کاری کرده ایم، امید می رود با عزم فعلی موجود در میان مسئولان از یک سو و فعالیتهای قابل انجام از سوی منطقه آزاد اروند به عنوان موتور محرکه این منطقه (شهرهای آبادان و خرمشهر) شاهد تحول در این شهرها باشیم.

هاشمی زاده با اشاره به اینکه انتخاب یک جوان خوب و با انرژی به عنوان شهردار آبادان، نشان از اتخاذ یک تصمیم جدید دارد، تصریح کرد: شهردار برای کسب موفقیت در کارها و حصول نتیجه بایستی چهار رکن اصلی را همواره مدنظر داشته باشد که نخستین آن، داشتن برنامه است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینکه انتخاب شهردار جدید از سوی شورای شهر بر اساس بررسی برنامه های وی از سوی اعضا انجام شده است، گفت: نام آبادان یک عظمت و شانیتی به لحاظ مدنیت و موقعیت فوق العاده اش در میان دیگر شهرهای ایران دارد. آبادان شهر کوچکی نیست و لذا باید تصمیمات درباره این شهر در خورشان آن و مردمانش باشد.

هاشمی زاده از سازمان و تشکیلات توسعه یافته و نیروی انسانی خدوم، امین، پاک دست و همراه با شهردار به عنوان دیگر رکن مهم و قابل توجه شهردار نام برد و افزود: از شورای شهر می خواهم که شهردار را با برنامه اش بسنجند، اجازه دهید تا شهردار برنامه اش را پیاده کند، تحمیل نظرات و برسرکار گذاشتن افراد (این باشد و آن نباشد)، شهردار را از خط سیر و برنامه ای که برای خود تعریف کرده، دور می کند.

وی اظهار کرد: اعضای شورای شهر آبادان باید کمک کنند تا برنامه های شهردار محقق شود و او بتواند سازمانش را خود راهبری کند و چیدمان مورد نیاز سازمان متبوع خود را خودش به انجام برساند، به طور حتم همراهی اعضای شورای شهر با شهردار سبب تحقق مطالبات به حق مردم می شود، امید می رود تا برای سال آینده شاهد بسته شدن بودجه ای مناسب برای آبادان باشیم.

هاشمی زاده تصریح کرد: منابع مالی و مردم دو رکن مهم دیگر و قابل توجه از سوی شهردار است که بایستی همواره آنها را مد نظر داشته باشد، شهرداری و شهر مال مردم است و یکی از بهترین و مردمی ترین موسسات و ارگانها شهرداری است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان با شرح اینکه مدیر و شهردار با یکدیگر فرق دارند، گفت: شهردار، دارنده، گردانده و صاحب شهر از جهات و ابعاد مختلف است و چنانچه در انجام امور محوله اش، چهار رکن مردمداری، داشتن برنامه، سازمان و ساختار توسعه یافته و منابع مالی را مد نظر داشته باشد به طور قطع شهردار موفقی است، شورای شهر در این باره می تواند شهردار را همراهی و مسیر را برای انجام کارها، برایش هموار کند.

هاشمی زاده افزود: باید به گونه ای عمل کرد که آبادانی ها سوای از تعصب و عِرقی که به شهر و دیارشان دارند به داشته های این شهر نیز ببالند، تمام شهرداران گذشته آبادان کوشیدند و شهر را به اینجا رسانده اند و ضمن تقدیر از تلاششان، از شهردار جدید می خواهیم تا با تلاش و کوشش و همراهی تمامی دستگاههای اجرایی شهر آبادان به جایگاهی که شایسته اش هست، برساند.