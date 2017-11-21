موقوفات سردشت به صورت سنتی اداره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان شمسی در دیدار با فرماندار این شهرستان اظهار داشت: امسال اقدامات قابل توجه و چشمگیری در حفظ و صیانت از موقوفات شهر سردشت صورت گرفته و تاکنون ۱۰ مورد از موقوفات بدون مراجعه به محاکم قضایی رفع تصرف شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برای چهار مورد از موقوفات متصرف شده پرونده قضایی تشکیل و شش وقف هم اخیراً شناسایی و برای رفع تصرف در دست اقدام هستند.

شمسی افزود: متصرفین ۴۰۰ میلیون ریال جریمه و از محل رفع تصرفات ۵۰۰ میلیون ریال علاوه بر افزایش اجاره بهای ماهیانه، ۴۹ درصد به درآمد موقوفات سردشت اضافه شده است.

وی گفت: عمده مشکلات اوقاف و امور خیریه به فقدان آگاهی متولیانی که موقوفات را به‌صورت سنتی اداره می‌کنند باز می‌گردد که بدون اطلاع از موارد شرعی و قانونی نسبت به فروش مال موقوفه اقدام کرده‌اند.

شمسی اظهار داشت: چنین مواردی سبب بدبینی و فقدان اعتماد مردم و خیرین در تحقق بیشتر وقف‌های جدید و پیشرفت موقوفات می‌شود اما امید است با همت مسئولین، رسانه‌ها و ائمه جمعه و جماعت و هیئت امناء مساجد در این راستا فرهنگ سازی شود.

فرماندار سردشت نیز در این دیدار اظهار داشت: اداره اوقاف علاوه بر مسئولیت‌های اداری یکسری مسئولیت‌های اجتماعی، دینی و شرعی نیز در قبال مردم دارد که بسیار حائز اهمیت است.

نژاد جهانی افزود: اداره اوقاف باید با عملکرد خود اعتماد مردم را جلب و امانت داری خود را به نحو احسن نشان دهد.