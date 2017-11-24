رکوردشکنی مجدد گردشگری قبرس/ عبور از آمار ۲۰۱۶ پیش از پایان ۲۰۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برکینگ تراول نیوز، سازمان گردشگری قبرس اعلام کرده که این جزیره قرار است یک سال رکوردشکن دیگر را برای خود به ثبت برساند، مخصوصا با توجه به این که ارقام مربوط به ماه‌های ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۷ نشان از افزایش‌های چشمگیری نسبت به گرشگران ورودی سال ۲۰۱۶ دارند.

بین ماه‌های ژانویه تا اکتبر سال جاری میلادی، چیزی نزدیک به ۳.۵ میلیون نفر گردشگر جهانی وارد قبرس شدند.

این رقم نه تنها از رقم مشابه همین بازه در سال گذشته یعنی ۲.۹۷۴ میلیون نفر گردشگر خارجی فراتر می‌رود و نشان‌گر افزایشی ۱۴.۶ درصدی است، بلکه از رقم گردشگران خارجی وارد شده به قبرس در کل سال گذشته هم بیشتر است. از ماه ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۱۶، چیزی حدود ۳.۱۸۶ میلیون نفر وارد قبرس شده بودند واین به این معنی است که تعداد گردشگران خارجی ورودی به این کشور جزیره‌ای تا همین جای سال ۶.۹ درصد نسبت به کل سال گذشته افزایش داشته است.

همین مسئله در مورد گردشگران بریتانیایی که بالاترین گردشگران خارجی ورودی به این کشور را تشکیل می‌دهند هم صدق می‌کند. تعداد ۱.۱۷۴ میلیون گردشگر بریتانیایی که بین ماه‌های ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۷ وارد این کشور شد نه تنها نسبت به بازه مشابه سال قبل ۷.۹ درصد رشد داشت، بلکه ۶.۴ درصد هم نسبت به تعداد کل بازدیدکنندگان بریتانیایی در تمام طول سال ۲۰۱۶ یعنی ۱.۱۵۷ میلیون نفر بیشتر بود.

قبرس فقط در ماه اکتبر ۲۰۱۷ شاهد افزایش سالانه ۱۳.۹ درصدی تعداد گردشگران جهانی بود. در ماهی که گذشت بیش از ۴۰۶ هزار نفر وارد قبرس شدند و این در حالی است که این رقم در ماه اکتبر سال گذشته چیزی حدود ۳۵۷ هزار نفر بود. تعداد بازدیدکنندگان بریتانیایی هم در این بازه افزایشی ۰.۵ درصدی داشت و از ۱۳۳.۸ هزار نفر به ۱۳۴.۵ هزار نفر رسید.

اورستیس روسیدس که مدیر سازمان گردشگری قبرس است، می‌گوید: ما بسیار خوشحال هستیم که تا پایان اکتبر ۲۰۱۷ توانسته‌ایم از تمام رکوردهای ثبت‌شده در سال ۲۰۱۶ پیشی بگیریم. قبرس علاوه بر این که در تابستان محبوب است، مقصدی بسیار خوب برای لذت بردن از خورشید زمستانی است و ما در باقی‌مانده سال هم مشتاق خوش‌آمدگویی به بازدیدکنندگان هستیم.