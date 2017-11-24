دور هشتم مذاکرات آستانه ۲۰ دسامبر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عقلبیک کمال الدینوف معاون وزیر امور خارجه قزاقستان امروز اعلام کرد که دور هشتم مذاکرات حل بحران سوریه در آستانه در تاریخ ۲۰ دسامبر برگزار خواهد شد.

از ماه ژانویه تاکنون ۷ دور مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه برگزار شده است و در جریان این مذاکرات بر ضرورت نظارت بر توقف درگیری ها در سوریه با ضمانت کشورهای روسیه، ترکیه و ایران و یادداشت تفاهمی در خصوص ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه تاکید شد.

هدف از امضای این یادداشت تفاهم، توقف خشونت ها و درگیری در سوریه و حفظ وحدت و سازش سیاسی در این کشور بود. در دور هفتم مذاکرات آستانه که ۳۰ و ۳۱ اکتبر برگزار شد درباره برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی روسیه توافق شد.