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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲

نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه -حمایت مردم انقلابی ارومیه از رهبری و انقلاب به صد و نودمین شب رسید.

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کد مطلب 6939513

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