https://mehrnews.com/x3cZgK ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6939513 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲ نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه -حمایت مردم انقلابی ارومیه از رهبری و انقلاب به صد و نودمین شب رسید. دریافت 25 MB کد مطلب 6939513 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حماسه تبریزیها در صد و نودمین شب؛ عهدی که پابرجاست تجمع مردم یاسوج در صد و نودمین شب مقاومت و پایداری گزارش خبرنگار مهر از صد و نودمین حضور مردم بندر کیاشهر در تجمعات حماسه در صد و نودمین شب؛ رامیان بار دیگر به میدان آمد برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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