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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸

سردار صفری: ماموستا قادری چند دهه در مسیر وحدت تلاش کرده است

سردار صفری: ماموستا قادری چند دهه در مسیر وحدت تلاش کرده است

کرمانشاه - فرمانده لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم(ص) از سال‌ها تلاش ماموستا ملا قادر قادری برای تقویت وحدت، انسجام و همبستگی مردم منطقه تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه سردار فرامرز صفری، فرمانده لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، به همراه سرهنگ‌پاسدار محمدامین فتاحی، جانشین لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم(ص)، با ماموستا ملاقادر قادری امام‌جمعه پاوه دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار صفری در این دیدار با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان، از خدمات و تلاش‌های چند دهه‌ای ماموستا ملاقادر قادری در عرصه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی قدردانی کرد.

وی نقش علما و روحانیون را در تقویت و تحکیم وحدت اسلامی مهم دانست و اظهار کرد: ماموستا ملاقادر قادری در طول چند دهه فعالیت خود همواره برای حفظ وحدت، انسجام و امنیت منطقه تلاش کرده و خدمات وی در این مسیر شایسته تقدیر است.

فرمانده لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: وحدت و همدلی میان مردم شیعه و اهل‌سنت از سرمایه‌های ارزشمند منطقه به شمار می‌رود و تداوم این همبستگی می‌تواند به تقویت امنیت، آرامش و اقتدار کشور کمک کند.

در ادامه این دیدار، ماموستا ملاقادر قادری امام‌جمعه پاوه نیز از حضور فرمانده و مسئولان لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم(ص) قدردانی کرد.

ماموستا قادری بر ضرورت تداوم همدلی و همکاری میان اقوام و مذاهب مختلف تأکید کرد و آن را عاملی مهم برای حفظ وحدت و امنیت منطقه دانست.

کد مطلب 6939531

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