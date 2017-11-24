بازیگر «بیل را بکش» خطاب به واینستین: لایق یک گلوله هم نیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اوما تورمن در اینستاگرام از پیام روز شکرگزاری استفاده کرد تا نظرش را یک بار دیگر درباه واینستین بیان کند.

وی ضمن تبریک روز شکرگزاری، برای همه آنهایی که دوست دارد، همه آنهایی که دیگران را تشویق می‌کنند و به آنها کمک می‌کنند تا بایستند، آرزوی طول عمر کرد.

بازیگر فیلم «کیل بیل» یا «بیل را بکش» در ادامه نوشت: «تازگی‌ها عصبانی بودم و چند تا دلیل داشتم، اما این‌ها را نمی‌شد از چهره من خواند». این جملات وی اشاره‌ای بود به مصاحبه‌ای که دو هفته پیش انجام داده بود.

وی ضمن آرزوی برگزاری یک روز شکرگزاری شاد، به غول هالیوود اشاره کرد و برای او و همدستان خیانتکار وی نوشت: آرزوی روزی شاد برای همه به جز تو هاروی واینستین و همه دسیسه‌چینان نابکار تو. از سقوط تو خوشحالم. تو لایق یک گلوله هم نیستی...

تورمن چندبار با واینستین کار کرده بود که شامل بازی در فیلم «داستان عامه‌پسند» کوئنتین تارانتینو در سال ۱۹۹۴ هم می‌شد. او برای این بازی نامزد اسکار شده بود. «بیل را بکش» نیز به تهیه کنندگی واینستین تولید شده بود.

تورمن پیشتر نیز علیه این تهیه‌کننده صحبت کرده بود.

اوما تورمن دو روز پیش نیز اعلام کرده بود دیگر با آژانس CAA برای تولید فیلم کار نمی‌کند و از این پس بازیگر مستقل خواهد بود. او دو سال با این آژانس همکاری کرده بود.